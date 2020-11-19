В Минске студента приговорили к двум годам колонии за изготовление коктейлей Молотова

Суд Заводского района Минска приговорил студента третьего курса минского вуза к двум годам колонии общего режима за изготовление коктейлей Молотова (часть 1 статьи 295-3 УК), сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

По данным следователей, 12 августа около часа ночи милиционеры заподозрили водителя и пассажира Audi в причастности к «участию в массовых беспорядках». Требование остановиться водитель не выполнил и начал скрываться. Милиционеры все-таки остановили автомобиль. В нем находился 20-летний студент с 45-летней матерью. В машине нашли стеклянные бутылки с жидкостью, бензин, машинное масло и тряпки.

Молодой человек сказал следователям, что в одном из телеграм-каналов увидел рецепт коктейля Молотова, сопровождавшийся призывами противостоять сотрудникам милиции на массовых беспорядках. «Поддавшись на провокацию, он подготовил комплектующие для коктейля Молотова, чтобы передать протестующим. Однако не довел свой умысел до конца», — пишет БЕЛТА.

На сайте Верховного суда уточняется, что у студента обнаружили более 6 литров горючего вещества.