Светлана Алексиевич: в Беларуси создан новый координационный совет оппозиции

В Беларуси создан новый координационный совет оппозиции, а имена его членов держатся в тайне. Об этом писательница и член президиума Координационного совета Светлана Алексиевич рассказала изданию Spiegel.

«Координационного совета оппозиции больше не существует. Его члены находятся или находились за решеткой, были высланы из страны или были вынуждены уехать. Создан новый совет, имена членов которого в целях их защиты держатся в тайне. Обсуждения проходят посредством социальных сетей», — сказала Алексиевич.

Алексиевич отрицает эту информацию, пишет «Радыё Свабода».

«Это глупость, это совсем не так. Много новых людей записывается в Координационный совет, есть там руководящий орган. Все наше движение продолжает работу. И там появились новые люди, как Богрецов. И другие люди туда входят, но эти имена не озвучиваются», — сказала она.

Обновлено в 17:36. Позже Светлана Алексиевич сказала «Радыё Свабода», что Координационный совет продолжает работу, и в него входят другие люди, имена которых не озвучиваются.