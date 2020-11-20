«Белсат»: журналистке Екатерине Андреевой, которая вела стрим с «Площади Перемен», предъявили обвинение по уголовному делу

Журналистке «Белсата» Екатерине Андреевой, которая вела стрим с «Площади Перемен» во время марша памяти Романа Бондаренко, предъявили обвинение по части 1 статьи 342 УК, сообщает сам телеканал. Андреевой назначили меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

По информации канала, журналистка не признает вину и отказывается от дачи показаний. Сегодня ее должны перевезти в Жодино.

Также, по сообщению «Белсата», утром по месту прописки Андреевой, у ее родственников, прошел обыск, в ходе которого ничего не конфисковали. В протоколе обыска указано, что «устройств и средств совершения преступления, предметов и документов, которые имеют отношение к уголовному делу, не выявлено».