В Минске у храма Воскресения Христова собираются люди, чтобы проститься с Романом Бондаренко

Около храма Воскресения Христова в Минске, где проходит прощание с Романом Бондаренко, собрались тысячи человек, людей становится все больше, сообщает корреспондент «Медиазоны».

11 ноября Романа Бондаренко избили неизвестные, которые приехали срезать красно-белые ленты с забора в минском дворе, известном как «Площадь Перемен». После этого, согласно версии СК, его доставили в Центральное РУВД. Бондаренко умер 12 ноября в реанимации городской больницы скорой медицинской помощи (БСМП). Следственный комитет утверждал, что минчанин в момент конфликта во дворе был пьян, позже эту версию повторил Александр Лукашенко. Однако медик из БСМП сообщил TUT.by, что у Бондаренко не было этанола в крови. Это подтверждали документы, опубликованные изданием. В ответ силовики возбудили дело о разглашении врачебной тайны (часть 3 статьи 178 УК), по нему задержаны врач, администратор телеграм-канала «Белые халаты» и журналистка TUT.by Катерина Борисевич.