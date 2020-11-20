Журналистке БелаПАН Юлии Котской присудили восемь суток

Суд Московского района Минска арестовал журналистку БелаПАН Юлию Котскую на восемь суток по статье об участии в несанкционированном массовом мероприятии (статья 23.34 КоАП), пишут Naviny.by. Об этом стало известно вчера, 19 ноября.

Согласно протоколу, 15 ноября, во время марша памяти Романа Бондаренко, Котская участвовала в митинге «в виде пикетирования с целью выражения протеста против действующей власти в районе станции метро "Пушкинская"».

Как сообщают Naviny.by, на суде журналистка утверждала, что ее задержали не на улице, а в номере отеля «Орбита», где она с 10 утра находилась вместе с коллегами Андреем Шавлюго и Андреем Рябчиком и наблюдала из окна за тем, что происходило у станции метро. По ее словам, около 12 дня в номер журналистов вошли омоновцы и увезли всех в Московское РУВД.

На вопрос судьи, зачем журналисты бронировали номер в отеле, Котская пояснила, что сотрудники милиции на всех массовых мероприятиях просят журналистов отходить на безопасное расстояние. «Я посчитала, что находиться в номере отеля — это самое безопасное расстояние», — сказала журналистка.

Ходатайство адвоката Котской Максима Кононова об изъятии записей видеокамер этажа гостиницы «Орбита», где задерживали журналистку, суд отклонил.