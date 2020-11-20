Медик, который сообщил TUT.by об отсутствии этанола в крови Бондаренко, находится в СИЗО КГБ; у него прошел обыск

19 ноября у медика, который сообщил TUT.by об отсутствии этанола в крови Бондаренко, прошел обыск. Он находится в СИЗО КГБ, сообщила TUT.BY его жена.

По данным издания, муж Натальи С. работает анестезиологом-реаниматологом в Больнице скорой медицинской помощи, ему 36 лет. Наталья тоже врач. Супруги растят троих детей.

Наталья рассказала, что 19 ноября после работы не смогла дозвониться мужу. Она забрала детей из школы и детского сада и поехала домой в Пуховичский район. По словам Натальи, как только вместе с детьми она зашла в дом, около 17:30, ей позвонил сотрудник Генеральной прокуратуры, сказал, что ее мужа задержали.

«После этого трубку дали мужу. Буквально в этот же момент в дом постучали. Наш средний ребенок побежал открывать, я ему стала говорить: "Подожди меня". Смогла только спросить у мужа, все ли с ним хорошо. Он ответил, что да. Еще успел сказать что-то подбадривающее: "Не переживай, может, сегодня отпустят". На этом все», — рассказала TUT.by Наталья.

Обыск в доме врачей длился около двух часов, у супругов изъяли технику, в том числе мобильный телефон.

«Из всех, кто пришел на обыск, я знала только нашего участкового, к нему наручниками был пристегнут мужчина с синяком под глазом — это один из понятых», — рассказала супруга врача.

Утром 20 ноября Наталья нашла мужа в СИЗО КГБ. Она «наобум пошла» туда с передачей — ее приняли.

19 ноября Генеральная прокуратура сообщила, что врач «вступил в преступный сговор с представителем интернет-ресурса TUT.by, которому сообщил сведения о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко». В тот же вечер задержали и журналистку издания Катерину Борисевич, она тоже в СИЗО КГБ. Ее статус по делу неизвестен.