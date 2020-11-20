Задержана администраторка телеграм‑каналов «Мая Краiна Беларусь», «Беларусь 24», «Баста», «Беларусь Головного Мозга»

Сотрудники ГУБОПиК МВД задержали 33-летнюю администраторку «деструктивных телеграм-каналов» «Мая Краiна Беларусь», «Беларусь 24», «Баста», «Беларусь Головного Мозга» и «Элехтарат», пишет телеграм-канал пресс-секретаря МВД.

Как утверждает ведомство, эти ресурсы «выдвигают политические требования, призывают к забастовкам и остановке производства на госпредприятиях, протестовать и оказывать сопротивление милиционерам», в их чатах «публикуются оскорбления и угрозы в адрес правоохранителей» и «распространяется информация, направленная на дестабилизацию обстановки в обществе».

Задержанная минчанка, пишет МВД, управляла и пабликом «Европейская Беларусь», за что ежемесячно получала около 600 рублей от основного координатора этой кампании.

В ходе обыска квартиры администраторки изъяли мобильные телефоны, ноутбук, винчестер, флэшку, 700 евро, банковскую платежную карточку и протестную атрибутику.

Женщину признали подозреваемой по ранее возбужденному уголовному делу об организации и участии в массовых беспорядках (статья 293 УК).

По сообщению телеграм-канала «Мая краiна Беларусь», имя задержанной администраторки — Ирина Счастная.

Позже телеграм-канал «Беларусь головного мозга» написал, что Счастная не была администраторкой канала.

«Разумеется, это полный бред. Ирина Счастная не причастна к нашему телеграм-каналу и никогда его не администрировала. Обделённые разумом сотрудники ГУБОПиКа решили заработать на девушке повышения и надбавки. Никаких внятных доказательств они, естественно, не представят», — сказано в сообщении «Беларуси головного мозга».

Обновлено в 16:04. Добавлена информация телеграм-канала «Мая краiна Беларусь».

Обновлено в 18:38. Добавлена информация телеграм-канала «Беларусь головного мозга».