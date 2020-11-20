В минской школе ученики массово отравились после обеда, СК возбудил уголовное дело

В минской школе №61 около 280 школьников обратились за медицинской помощью после обеда, 16 школьников госпитализировали в детскую инфекционную больницу с симптомами отравления, сообщает официальный телеграм-канал Мингорисполкома. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 336.

По информации TUT.by, на обед у школьников была шаурма.

По сообщению Мингорисполкома, после обеда в школе дети стали обращаться за медицинской помощью — у них наблюдалась рвота и диарея. Для школьников вызывали бригады скорой помощи. Среди пострадавших в основном ученики 5-9 классов, однако есть единичные случаи и среди учащихся старше.



По словам Артёма Цурана, заместителя председателя Мингорисполкома, состояние госпитализированных школьников стабильное, а их жизни ничего не угрожает. врачи Минского городского центра гигиены устанавливают в ходе эпидемиологического расследования источник возможного заражения.

«Видимых нарушений в работе пищеблока не выявлено. Были взяты пробы для лабораторных исследований. Предварительно, результат будут готовы завтра», — передает Мингорисполком слова специалисты санслужбы.

По сообщению Минздрава, к 18:45 в Минскую детскую инфекционную больницу госпитализировали 16 учеников, их осмотрели специалистаы больницы, совместно со специалистами кафедр детских инфекционных болезней БГМУ и БелМАПО. Изначально в больницу поступили 17 детей, однако одного ребенка, обратившегося в больницу, после осмотра медиков и оказания первой помощи родители забрали домой.

«Ситуация находится на контроле председателя Совета Республики Натальи Кочановой, вице-премьера Игоря Петришенко, и. о. министра здравоохранения Дмитрия Пиневича и мера Минска Владимира Кухарева. Создана специальная комиссия, которая выясняет причины произошедшего», — пишет Минздрав.

По сообщению Следственного комитета, из-за отравления школьников в Минске возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 336 УК.

«Прямо сейчас следователи работают в столичной Средней школе №61, где сегодня после приёма пищи в столовой учащиеся почувствовали недомогание и обратились за помощью к медработникам, 16 детей госпитализированы. Предварительно установлено, что все пострадавшие употребляли в пищу одно и то же блюдо», — пишет ведомство.

По сообщению СК, следственно-оперативная группа опрашивает работников и учеников и проводит первоначальные следственные действия. Изъяты ингредиенты, из которых готовилось блюдо, изучаются накладные поставщиков продуктов и технологическая документация, а также назначен «ряд необходимых экспертных исследований, производство которых поручено специалистам ГКСЭ», — добавляет СК.