Латвия, Литва и Эстония добавили более 20 беларусов в санкционный список

Латвия, Литва и Эстония расширили санкционный список по отношению к Беларуси — в него добавили более 20-ти беларусов, сообщают министерства иностранных дел Латвии и Эстонии, а также министр иностранных дел Литвы Линус Линкявичус.

В санкционные списки Латвии добавлено 26 фамилий, в списки Литвы и Эстонии — 28. Среди лиц, перечисленных в латвийском списке — министр информации Игорь Луцкий, командующий внутренними войсками Николай Карпенков, председатель федерации профсоюзов Михаил Орда и ведущий телеканала СТВ Григорий Азаренок. Фамилии людей, внесенных в литовский и эстонский списки, не уточняются.

Помимо этого, семь стран — Албания, Республика Северная Македония и Черногория, входящие в Европейскую экономическую зону Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, а также Украина — поддержали санкции Евросоюза против Беларуси, сообщил руководитель дипломатии ЕС Жозеп Боррель.



Обновлено в 17:15. Добавлена информация о присоединении семи стран к санкциям Евросоюза.