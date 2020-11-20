СК возбудил уголовное дело из‑за поврежденной машины милиционера

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за поврежденной машины милиционера, пишет телеграм-канал СК.

Сообщение «о громком хлопке, предположительно взрыве» в одном из дворов Гродно поступило в милицию ночью 20 ноября. Как сообщает СК, неизвестные повредили автомобиль Skoda 41-летнего милиционера, «около автомобиля присутствовали следы горения». Личные данные сотрудника, по его словам, ранее публиковались «в одном из радикальных телеграм-каналов».

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 218.