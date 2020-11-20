МВД сообщило о задержании администратора «деструктивного телеграм‑канала» в Солигорске

В Солигорске сотрудники ГУБОПиК задержали основателя и администратора «деструктивного телеграм-канала», пишет пресс-служба МВД. Против него возбудили уголовное дело по статье об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок.

По версии ведомства, 38-летний задержанный создал канал в июне и администрировал его вплоть до задержания в ноябре.

«В своих постах сельчанин призывал читателей участвовать в протестах и массовых шествиях, обучал ведению «партизанской войны», в том числе блокированию железной дороги и дезорганизации работы автобусных парков города, инструктировал людей по вопросам создания, расстановки и действий протестных групп во время несанкционированных массовых мероприятий. Цель таких призывов — воздействие на органы власти и совершение диверсий», — пишет МВД.

К сообщению ведомства прилагается видеозапись. На ней задержанный отвечает на вопросы человека за кадром. На вопрос «Зачем выкидывал данные сотрудников милиции в телеграм-канал?», задержанный отвечает, что «просто делал копипаст, копировал с других каналов информацию, чтобы у меня была на канале».