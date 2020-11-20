Нескольким студентам, задержанным 12 ноября, предъявили обвинение в грубом нарушении порядка

Студентке ФФСН БГУ и пресс-секретарю «Задзіночання беларускіх студэнтаў» Ксении Сыромолот предъявили обвинение по части 1 статьи 342 УК, пишет телеграм-канал «Студэнцкая ініцыятыўная група». По сообщению канала, она остаётся в СИЗО КГБ ещё на 2 месяца.

Также по информации телеграм-канала «МГЛУ за Свободу», студент 4 курса факультета межкультурных коммуникаций Глеб Фицнер стал подозреваемым по части 1 статьи 342 УК, его заключили под стражу на 2 месяца.

По информации «Студэнцкай ініцыятыўнай групы», аналогичные обвинения предъявлены Егору Канецкому и Илье Трахтенбергу, студентам биофака и мехмата БГУ соответственно.

Также обвинение по той же статье предъявили представительнице Светланы Тихановской по вопросам молодежи Алане Гебремариам, сообщает Координационный совет.

Обновлено в 21:50. Добавлена информация телеграм-канала «Студэнцкая ініцыятыўная група» и Координационного совета.