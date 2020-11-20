Суд заочно арестовал фотографа «Нашай Нівы» Шуру Пилипович‑Сущиц на семь суток

Суд Первомайского района арестовал фотографа «Нашай Нівы» Шуру Пилипович-Сущиц на семь суток по статье об участии в несогласованном массовом мероприятии (статья 23.34 КоАП). Суд проходил заочно, журналистку на заседание не позвали, пишет «Наша Ніва».

Фотографа задержали 15 ноября во время марша памяти Романа Бондаренко. В ночь на 16 ноября ее отпустили из РУВД. В милиции, как утверждает «Наша Ніва», Пилипович-Сущиц дали повестку в суд на 19 ноября, но 18 числа сотрудники суда сообщили адвокату, что ее уже осудили.