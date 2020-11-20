Генпрокуратура переквалифицировала дело о повреждении машины милиционера в Гродно на акт терроризма

Генеральная прокуратура переквалифицировала дело об умышленном повреждении автомобиля милиционера в Гродно на акт терроризма, сообщает само ведомство.

«В ходе осмотра места происшествия возле автомобиля «Шкода-Октавия», принадлежащего сотруднику УВД Гродненского облисполкома, обнаружены следы горения. Установлено, что повреждения передней части транспортного средства возникли в результате взрыва. Принимая во внимание наличие признаков акта терроризма действия неустановленных лиц по указанию Генерального прокурора Республики Беларусь переквалифицированы на ч.1 ст.289 Уголовного кодекса», — пишет ведомство.

Генпрокуратура добавляет, что уголовное дело направлено в управление КГБ по Гродненской области для дальнейшего расследования.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 218 УК из-за поврежденной машины милиционера.

Сообщение «о громком хлопке, предположительно взрыве» в одном из дворов Гродно поступило в милицию ночью 20 ноября. По сообщению СК, неизвестные повредили автомобиль Skoda 41-летнего милиционера, «около автомобиля присутствовали следы горения». Личные данные сотрудника, по его словам, ранее публиковались «в одном из радикальных телеграм-каналов».