Журналистка Дарья Чульцова, стримившая с «Площади перемен» 15 ноября, не вышла на свободу после ареста

Операторка телеканала «Белсат» Дарья Чульцова, которая вела стрим с «Площади Перемен» 15 ноября вместе с Екатериной Андреевой, не вышла на свободу после семи суток административного ареста, сообщает телеканал.

«Белсат» предполагает, что на Чульцову, как и Андрееву, заведено уголовное дело об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них (часть 1 статьи 342 УК). Адвокат Чульцовой дал подписку о неразглашении.

Дарью Чульцову и Екатерину Андрееву задержали в воскресенье, 15 ноября, в квартире, из окон которой они вели стрим с «Площади Перемен». Позже Андреева сообщила родным, что ее привлекают в качестве подозреваемой по уголовному делу. 17 ноября суд Октярьского района арестовал журналистов на семь суток каждую по статьям об участии в несанкционированном массовом мероприятии (статья 23.34 КоАП) и неповиновении требованию милиционера (статья 23.4 КоАП). 20 ноября Андреевой предъявили обвинение по части 1 статьи 342, для нее избрана мера пречечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.