Адвоката журналистки TUT.by Катерины Борисевич не пустили к подзащитной

Следователь не разрешил адвокату журналистки TUT.by Катерины Борисевич увидеться с подзащитной, пишет TUT.by.

Встретиться с Борисевич адвокат Андрей Молчанов планировал сегодня, 23 ноября, в СИЗО КГБ, где журналистка находится уже четвертый день. Ее задержали в Минске 19 ноября. В тот же день задержали врача скорой помощи, который, по версии Генеральной прокуратуры, «вступил в преступный сговор с представителем интернет-ресурса TUT.by, которому сообщил сведения о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко».

Позже стало известно, что журналистка проходит подозреваемой по уголовному делу о разглашении врачебной тайны, приведшем к тяжким последствиям (часть 3 статьи 178 УК).

После задержания врача больницы скорой помощи и Борисевич мать Бондаренко передала «Нашай Нiве» копию анализа крови сына, согласно которому в его организме не было этилового спирта.