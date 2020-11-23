МВД: задержана группа, которая блокировала проволокой железную дорогу в Брестской области

11 ноября ОМОН задержал нескольких жителей Бреста, которые блокировали проволокой железную дорогу на одной из станций Кобринского района, пишет телеграм-канал пресс-секретаря МВД.

Как сообщает ведомство, в октябре задержанные также разбили камнями стекла в опорном пункте милиции, поджигали на дорогах покрышки и вывешивали чучела возле городской автомагистрали «с циничными надписями, призывающими к насилию над милиционерами».

️Брестчан признали подозреваемыми по уголовным делам за хулиганство (статья 339 УК) и умышленное приведение в негодность путей сообщения (статья 309 УК), сообщает МВД.