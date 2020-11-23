Анархиста Николая Дедка обвиняют по уголовной статье о нарушении общественного порядка (статья 342 УК), пишет TUT.by.

Как сообщает издание со ссылкой на отца Дедка, анархист находится в карантинной камере СИЗО № 1.

После его задержания 12 ноября МВД писало, что Дедок «публично призывал к участию в массовых беспорядках и совершению акций "прямого" действия», также в телеграм-канале, который он администрировал, публиковались личные данные сотрудников правоохранительных органов.

Позже адвокат Наталья Мацкевич заявила ходатайство о проведении судебно-медицинской экспертизы в отношении своего подзащитного. По ее словам, к Дедку применяли физическое насилие и спецсредства, пока не добились «признаний» на камеру.

«Могу сказать, что у меня было несколько клиентов, которые бежали из Чечни после применения к ним пыток, и были задержаны в Беларуси для высылки. Но я никогда не думала, что услышу, как подобные истории будут происходить в нашей стране», — говорила Мацкевич.