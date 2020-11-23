Одного из директоров EPAM задержали в воскресенье, теперь он находится на Окрестина

Одного из директоров IT-компании EPAM Игоря Овсяника задержали в воскресенье, сейчас он находится на Окрестина, пишет dev.by со ссылкой на его жену.

Ранее имя Овсяника появилось в списках задержанных, который ведет правозащитный центр «Вясна». Жена Овсяника подтвердила информацию dev.by.

«Это он. Задержан вчера, при каких обстоятельствах, пока не ясно. Отвезен в Первомайский РУВД. Ночью доставлен на Окрестина. Списков в суде пока нет», — сказала она.

Жена Овсяника не смогла подтвердить изданию, что тот был задержан во время районного марша.

«Не знаю: он оказался в Первомайском РУВД — это не наш район», — ответила она.

По информации dev.by, Игорь Овсяник работает в EPAM почти 22 года, сейчас он руководит проектами в Индии, Нидерландах, Мексике, Китае и Вьетнаме, направленными на интеграцию новых подразделений в компанию.