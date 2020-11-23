Двух жителей Гродно приговорили к «химии» за потасовку с сотрудниками ГАИ

Суд Октябрьского района Гродно вынес приговор Дмитрию Зимницкому и Константину Поляку по уголовному делу о насилии над сотрудниками милиции (статья 364 УК), пишет правозашитный центр «Вясна».

Зимницкий получил два с половиной года ограничения свободы с отбытием наказания по месту жительства (домашняя «химия»), а Поляк — три года ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа.

Как ранее сообщали правозащитники, 12 августа в Гродно во время женской акции сотрудники ГАИ Сапего и Крач попросили Константина Поляка, который, по версии милиции, раздавал ленточки на митинге, досмотреть его рюкзак. Поляк попытался убежать — его поймал Сапего, которому обвиняемый «нанес более пяти ударов по телу». Когда Поляка начал оттягивать от напарника Ткач, его «схватил за плечи и бросил на землю» Зимницкий.

По словам потерпевших, пишет «Вясна», во время потасовки люди кричали им отпустить задержанных, толпа вела себя агрессивно, но не в отношении гаишников, а «просто так высказывалось общее отношение к происходящему в стране».

Как утверждают правозащитники, побои и телесные повреждения у сотрудников ГАИ зафиксированы не были, но обвинение настаивало, что потерпевшие их получили.

И Зимницкий, и Сапего многодетные отцы, у каждого по трое детей.