СК: у гродненца, которого подозревают в повреждении машин милиционеров, нашли психотропы

Во время обыска в доме 37-летнего жителя Гродно, которого подозревают в повреждении пяти автомобилей около здания Октябрьского РОВД, нашли психотропное вещество, пишет пресс-служба Следственного комитета.

Против гродненца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 328 УК, его заключили под стражу.

По сообщению СК, во время обыска в доме мужчины обнаружили «вещество растительного происхождения», а рядом со свертком также лежали два корпуса от ручек с нагаром.



«По изъятым объектам назначены экспертизы, производство которых поручено экспертам УГКСЭ по Гродненской области. По результатам исследований, установлено, что изъятое вещество является смесью особо опасных психотропных веществ, употребление которых осуществляется путем курения. На изъятых корпусах ручек также имеются следовые количества психотропа», — пишет ведомство.

3 ноября милиция задержала 37-летнего жителя Гродно по подозрению в повреждении автомобилей сотрудников милиции возле Октябрьского РОВД. Против него возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.