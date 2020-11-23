МВД отчиталось о 345 задержанных на воскресном марше против фашизма

После протестных акций 22 ноября в Беларуси милиция водворила в места содержания задержанных 345 человек «за нарушение законодательства о массовых мероприятиях», пишет МВД.

Ведомство уточняет, что проходят проверки «по фактам активного сопротивления сотрудникам органов внутренних дел, блокирования движения».

«Кроме того, в выходные зарегистрированы три случая ложной занятости железнодорожных путей из-за наложения металлической проволоки в Борисовском, Крупском и Дзержинском районах. По данным фактам следственными органами возбуждены уголовные дела», — пишет МВД.

Также в Минском районе проводится проверка «по факту размещения и поджога автомобильных шин на обочине автодороги "Минск – Витебск" и возле расположенного там подземного перехода», добавляет ведомство.