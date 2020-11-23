Двух жителей Новогрудка обвиняют в оскорблении президента и в планах сопротивляться властям с помощью бензопил и арматуры

Прокуратура Гродненской области направила в суд уголовное дело против двух жителей Новогрудка — одного из них обвиняют в приготовлении к массовым беспорядкам и публичном оскорблении президента, второго — в подготовке лиц для участия в массовых беспорядках, сообщает Генеральная прокуратура. Оба обвиняемых заключены под стражу.

Первый обвиняемый житель Новогрудка, по сообщению Генпрокуратуры, с 9 июня по 9 августа 2020 года проводил встречи «для подбора и подготовки участников незаконных массовых мероприятий» в Кореличах, Новогрудке, а также в Дятловском и Лидском районах.

«В ходе таких встреч он сообщал о планировании на 10 августа 2020 года акций по: повреждению и уничтожению имущества, включая поджог зданий и служебных транспортных средств ОВД Новогрудского и Кореличского райисполкомов; сопротивлению представителям власти с использованием "коктейлей Молотова" и бензопил; блокировке спиленными деревьями автодороги Кореличи-Новогрудок», — пишет ведомство.



Также, по версии Генпрокуратуры, 14 августа новогрудчанин разместил в вайбере сообщения, «которые содержали унизительные высказывания в адрес Президента Республики Беларусь и негативную оценку его личности, выраженную в неприличной форме».



Второго новогрудчанина обвиняют в том, что он «на встречах по вопросам организации массовых беспорядков доводил информацию о возможности использовать отрезки арматуры и телескопические дубинки, чтобы оказать сопротивление представителям власти и применить к ним насилие» и предлагал приобрести такие средства.

По версии Генпрокуратуры, обвиняемый также «продемонстрировал, как необходимо обращаться с такой дубинкой» и «проинформировал об источниках финансирования, а также лицах, готовых провоцировать массовые беспорядки, участвовать в них, оказать материальную поддержку».