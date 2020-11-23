Пять студентов и преподаватель БГУИР признаны политическими заключенными

Шестерых активистов студенческого движения, в числе которых преподаватель БГУИР, признали политическими заключенными, пишет правозащитный центр «Весна».

По данным правозащитников, 23 ноября стало известно о предъявлении обвинений Глебу Фицнеру, Илье Трахтенбергу, Марии Каленик, Виктории Гранковской, Анастасии Булыбенко и преподавательнице БГУИР Ольге Филатченковой. Активисты стали фигурантами уголовного дела по статье 342 УК.

Правозащитники потребовали незамедлительного освобождения шестерых активистов студенческого движения и прекращения их уголовного преследования. Они также призвали остановить политические репрессии в Беларуси.

Всего в списке политических заключенных находятся уже 132 человека.