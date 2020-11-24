Прокурор запросил 7,5 лет лишения свободы сторожу КГБ за убийство рабочего, с которым он спорил о политике в соцсетях

Прокурор запросил семь с половиной лет лишения свободы для военного пенсионера Леонида Штайды, которого обвиняют в убийстве рабочего «Беларуськалия» Геннадия Киселя (часть 1 статьи 139 УК), пишет TUT.by.

Убийство произошло 12 августа в Солигорске возле здания КГБ, где обвиняемый Штайда работал сторожем. По версии следствия, он нанес удар садовыми ножницами в шею рабочему «Беларуськалия» Геннадию Киселю. Потерпевшего пытался спасти в том числе и сам Штайда, но вскоре он скончался в реанимации.

Леонид Штайда и Геннадий Кисель не были знакомы лично, пишет TUT.by, а в день убийства мужчины встретились случайно. До этого они переписывались в соцсетях и спорили о политике: Штайда поддерживал действующую власть, а Кисель нет.

В суде сын убитого рабочего «Беларуськалия» Алексей Кисель рассказал, что узнал о конфликте отца с обвиняемым уже после трагедии.

«Конфликт у них был в интернете, в переписке. <…> О том, что ему кто-то угрожал, я ничего не знал. <…> После его смерти я изучил его страницу в "Одноклассниках". Там была очень большая переписка с обвиняемым. Не хватило мне нервов даже все прочитать, потому что там было очень много оскорбительных слов в адрес отца со стороны обвиняемого. Он писал ему "пьяница, неудачник, не служил, ничего в жизни не добился"», — рассказал Алексей Кисель

Встречу отца с Леонидом Штайдой он назвал «стечением обстоятельств». По словам Алексея, в тот день Геннадий Кисель возвращался с дачи, он должен был заехать домой к сыну, чтобы покормить кота — сам Алексей тогда был в командировке.

12 августа в Солигорске, как и во многих городах, были протесты, силовики частично перекрывали движение, поэтому Геннадий Кисель поехал по дороге, которая проходила у здания КГБ.

Леонид Штайда в суде рассказал, что в тот вечер собирался на тренировку по волейболу, по дороге заехал на работу, чтобы отдать коллеге садовые ножницы, которые одалживал, чтобы постричь кусты у себя на даче. Штайда считает, что Кисель приехал к нему намеренно, в суде он упомянул, что в городе уже вовсю действовали «змагары», пишет TUT.by.

Обвиняемый утверждал, что Геннадий Кисель напал на него первым, а он пытался защитить себя. В его руке оказались те самые садовые ножницы, которыми он и попал в шею Киселю.

В суде прокурор зачитал данные видеонаблюдения — потасовка длилась около минуты, но сам момент нападения в кадр не попал.

TUT.by отметил, что несколько моментов, зафиксированных на экспертизах, говорят не в пользу версии обвиняемого, что он оборонялся: следы крови, найденные на велосипеде, характер раны, то, как ножницы вошли в шею и следственный эксперимент.