Депутат отправил обращение председателю Мингорсовета с просьбой рассмотреть на сессии вопросы, связанные с протестами

Депутат Мингорсовета Павел Бочарников отправил обращение на имя председателя Мингорсовета Андрея Бугрова, в котором попросил добавить на рассмотрение следующей сессии вопросы, связанные с протестами после президентских выборов. Обращение Бочарникова опубликовала в фейсбуке наблюдательница Мария Кашпарова.

В обращении депутат написал, что с 9 августа Минск стал «ареной грубых нарушений и попираний прав граждан, жестокого подавления мирных акций протестов». Он просит включить на рассмотрение ближайшей сессии Мингорсовета такие вопросы, как:



• потребовать и принять комплекс мер и действий по освобождению всех заключенных и задержанных по основаниям, связанным с протестными акциями и выражением гражданской позиции;



• дать принципиальную оценку ничем не спровоцированному и необоснованному насилию, происходящему в Минске с 09.08.2020, применению спецсредств, специальной и боевой техники, добиться прекращения антигуманных действий;



• создать комиссию по выявлению причин и оснований возникновения протестных акций с июля 2020 года и их силового подавления;



• дать оценку органам следствия при разрешении обращений граждан по фактам убийств, покушениям на убийство, избиениям во время задержаний, при сопровождении и пребывании в РУВД и ЦИП. Добиться полного и объективного расследования этих дел, неукоснительного, беспрепятственного обеспечения правовой помощи гражданам по данной категории дел;



• отменить решение Мингорсовета «Об утверждении комплекса дополнительных мероприятий» от 18.11.2020;



• предоставить жителям Минска возможность проводить массовые мероприятия в родном городе по заявительному принципу.