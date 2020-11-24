КГБ завершил расследование по делу «Белгазпромбанка»; Виктору Бабарико предъявлено обвинение по двум статьям

Следственное управление КГБ завершило предварительное расследование дела «Белгазпромбанка», по которому обвиняемыми проходят Виктор Бабарико и некоторые топ-менеджеры банка, сообщает пресс-служба КГБ.

Виктору Бабарико предъявлено обвинение по части 3 статьи 430 (получение взяток организованной группой в особо крупном размере) и части 2 статьи 235 УК (легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем в особо крупном размере ).

Заместителям председателя правления банка Сергею Шабану, Александру Ильясюку, Кириллу Бадею, Дмитрию Кузьмичу, а также бывшим первому заместителю председателя правления Алексею Задойко и заместителю председателя правления Сергею Добролету предъявлено обвинение по части 3 статьи 430 УК Республики Беларусь.



Учредителю ООО «Активлизинг» Виктору Кобяку предъявлено обвинение в совершении преступления по части 2 статьи 431 УК (дача взятки в крупном размере).



Все обвиняемые, за исключением Бабарико, признали вину.