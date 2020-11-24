Журналист Игорь Ильяш, муж журналистки Катерины Андреевой, находится в изоляторе на Окрестина

Журналист Игорь Ильяш, муж обвиняемой по части 1 статьи 342 УК журналистки Катерины Андреевой, в изоляторе на Окрестина, пишет «Белсат» со ссылкой на родственников журналиста.

Во вторник Игорь Ильяш должен был прийти на назначенную встречу. Его телефон оказался выключен. Как пишет «Белсат», его брат нашел в квартире Ильяша протокол изъятия компьютера и телефона. На копии протокола не было видно ни имен, ни причины изъятия.

Журналисток «Белсат» Катерину Андрееву и Дарью Чульцову задержали 15 ноября после стрима с Площади Перемен. Андреева смогла позвонить из РУВД и рассказала, что на нее заведено уголовное дело. 24 ноября ее признали политзаключенной.

Игорь Ильяш и Катерина Андреева вместе написали книгу «Белорусский Донбасс».