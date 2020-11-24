Укусившую за спину милиционера женщину приговорили к двум годам ограничения свободы за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел пишет «Радые Свабода».

Алена Б. работает врачом-педиатром. 10 августа в центре Калинковичей женщину и ее мужа задержала милиция. В суде она рассказала, что ее мужа жестко «крутили» в милицейской машине:

«Ему заломили руки, схватили за волосы, а голову склонили между ног почти до пола. Просила его отпустить, пыталась помочь мужу, потому что у него с детства травма глаза».

В итоге женщина укусила милиционера в спину, но он на это никак не отреагировал.

По его словам, он сначала не понял, что произошло. Дома он заметил, что на спине есть небольшая гематома. Милиционер рассказал об этом начальству. Ему посоветовали написать заявление.

Милиционер оценил свой моральный ущерб в 3 тысячи рублей:

«Я волновался. Может она больна чем-то заразным, может быть, ВИЧ или коронавирус».

Во время перерыва Алена передала потерпевшему 1200 рублей. Милиционер деньги взял, но с сумой не согласился.

В последнем слове врач-педиатр извинилась перед милиционером. Суд приговорил ее к к двум годам ограничения свободы. В компенсации морального ущерба милиционеру было отказано.