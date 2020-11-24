СК возбудил дело о грубом нарушении порядка из‑за перекрытия дороги в Молодечно

Следственный комитет возбудил уголовное дело о перекрытии дороги на одной из улиц в Молодечно 21 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, утром 21 ноября несколько человек вышли на проезжую часть улицы Великий Гостинец в Молодечно и растянули плакат, перекрыв тем самым движение автомобильного транспорта. Спустя несколько минут они скрылись. Через день по подозрению в совершении преступления были задержаны двое местных жителей.

СК завел уголовное дело по части 1 статьи 342 УК (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и повлекших нарушение работы транспорта).



