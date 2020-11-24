Правозащитники признали политзаключенными еще восемь человек. Совместное заявление восьми правозащитных организаций появилось на сайте «Вясны».

Сергей Кривченя, Артем Медведский, Евгений Курганов и Дмитрий Жебуртович подозреваемые по статье о массовых беспорядках. Николай Дедок, Павел Дрозд, Алексей и Ким Самусенко подозреваются в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них.

Всего в Беларуси правозащитниками 140 человек признаны политическими заключенными.