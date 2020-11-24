Журналиста «МБХ медиа» Романа Попкова депортировали из Беларуси после 15 суток административного ареста. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Вместе с Попковым уехала его жена, журналистка Елена Боровская. По его словам, на нее готовились бумаги об административном задержании.

«Итак, я вынужден был покинуть Беларусь после 15 суток изолятора на Окрестина. У белорусских властей очень простая формулировка, объясняющая мое насильственное выпиливание из страны: "депортация в интересах общественной безопасности"», — пишет Попков.

7 ноября в Минске милиция задержала обозревателя «МБХ медиа» Романа Попкова, который освещал субботнюю протестную акцию. 9 ноября суд Московского района Минска арестовал его на 15 суток.