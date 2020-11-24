Сотрудники TUT.by и БСМП выстроились вдоль стен с поднятыми руками и листиками «0 промилле» в поддержку арестованных коллег

Сотрудники больницы скорой медпомощи выстроились вдоль стен с поднятыми руками и листиками с «0 ‰» в поддержку их коллеги, подозреваемого по делу о разглашении врачебной тайны. Видео появилось в телеграм-канале Антона Мотолько.



Вскоре акцию солидарности поддержал TUT.by — журналисты издания записали такой же ролик в поддержку корреспондентки Катерины Борисевич, которая вместе с врачом БСМП проходит подозреваемой по этому делу.



Вслед за медиками из БСМП сотрудники https://t.co/SAPdczGoiG выстроились в коридоре с табличками «0 промилле».



Уже 5 сутки в СИЗО КГБ находятся журналист https://t.co/SAPdczGoiG Катерина Борисевич и врач БСМП. Они являются подозреваемыми по статье «разглашение врачебной тайны». pic.twitter.com/fagurSyZZ4 — TUT.BY (@tutby) November 24, 2020



Журналистку TUT.by Катерину Борисевич задержали в Минске 19 ноября. В тот же день задержали врача больницы скорой помощи, который, по версии Генеральной прокуратуры, «вступил в преступный сговор с представителем интернет-ресурса TUT.by, которому сообщил сведения о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко».

Позже стало известно, что журналистка и врач проходят подозреваемой по уголовному делу о разглашении врачебной тайны, приведшем к тяжким последствиям (часть 3 статьи 178 УК).

После задержания врача больницы скорой помощи и Борисевич мать Бондаренко передала «Нашай Нiве» копию анализа крови сына, согласно которому в его организме не было этилового спирта.