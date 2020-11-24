Правозащитники признали журналисток Катерину Борисевич, Катерину Андрееву и Дарью Чульцову политзаключенными. Совместное заявление десяти правозащитных организаций появилось на сайте «Вясны».

Журналисток «Белсат» Катерину Андрееву и Дарью Чульцову задержали 15 ноября после стрима с Площади Перемен. Андреева смогла позвонить из РУВД и рассказала, что на нее заведено уголовное дело по части 1 статьи 342 — организация действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них.

22 ноября, отбыв административный арест, не вышла на свободу и Чульцова — «Белсат» предположил, что она также стала фигуранткой уголовного дела; адвокат журналистки дал подписку о неразглашении.

Журналистку TUT.by Катерину Борисевич задержали 19 ноября. 22 ноября Катерина Борисевич не вышла из СИЗО КГБ по истечении трех суток с момента задержания. Врач, подозреваемый по этому делу, также находится в СИЗО КГБ.