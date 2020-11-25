Сторожа КГБ, убившего рабочего, с которым спорил в соцсетях о политике, приговорили к 10 годам лишения свободы

Военного пенсионера Леонида Штайду приговорили к 10 годам за убийство рабочего «Беларуськалия» Геннадия Киселя (часть 1 статьи 139 УК), пишет «Еврорадио».

Суд обязал взыскать с обвиняемого в пользу жены и детей Киселя компенсацию морального вреда в размере 150 000 рублей и материального ущерба в размере 3 802 рубля 89 копеек.

Убийство произошло 12 августа в Солигорске возле здания КГБ, где обвиняемый Штайда работал сторожем. По версии следствия, он нанес удар садовыми ножницами в шею рабочему «Беларуськалия» Геннадию Киселю. Потерпевшего пытался спасти в том числе и сам Штайда, но вскоре он скончался в реанимации.

В суде сын убитого рабочего «Беларуськалия» Алексей Кисель рассказал, что узнал о конфликте отца с обвиняемым уже после трагедии.

«Конфликт у них был в интернете, в переписке. <…> О том, что ему кто-то угрожал, я ничего не знал. <…> После его смерти я изучил его страницу в "Одноклассниках". Там была очень большая переписка с обвиняемым. Не хватило мне нервов даже все прочитать, потому что там было очень много оскорбительных слов в адрес отца со стороны обвиняемого. Он писал ему "пьяница, неудачник, не служил, ничего в жизни не добился"», — рассказал Алексей Кисель.