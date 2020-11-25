Журналиста «Белсат» Игоря Ильяша арестовали на 15 суток, пишет издание в телеграм-канале.

Суд посчитал его виновным за пикет 26 октября. Как утверждает издание, в этот день Ильяш работал над текстом и не мог принимать участие в пикете.

На суде журналист заявил, что в день задержания трое неизвестных открыли дверь в квартиру ключом. Вероятно, его изъяли у задержанной ранее жены журналиста, Катерины Андреевой. Оперативники предоставили постановление о конфискации техники журналистки, но начали забирать и технику Ильяша.

Ильяша забрали для дачи показаний по делу его жены, но в Центральном РУВД ему предъявили протокол о правонарушении.

О задержании Игоря Ильяша стало известно 24 ноября. Его брат нашел в квартире Ильяша протокол изъятия компьютера и телефона. На копии протокола не было видно ни имен, ни причины изъятия.

Журналист Игорь Ильяш, муж обвиняемой по части 1 статьи 342 УК журналистки Катерины Андреевой. Вместе они написали книгу «Белорусский Донбасс».