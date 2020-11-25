СК возбудил уголовные дела из‑за призывов в телеграме к массовым шествиям и угроз милиционерам

Следственный комитет возбудил два уголовных дела из-за призывов в телеграме к массовым шествиям и угроз милиционерам, сообщается на сайте ведомства.

Против 38-летнего жителя Солигорска возбудили уголовное дело по части 2 статьи 342 УК (обучение или иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок). В СК объясняют, что поводом стали посты подозреваемого в региональном телеграм-чате, в которых он «обучал лиц участию в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок», а в других чатах и каналах призывал к массовым шествиям и «давал инструкции о выводе из строя железнодорожных путей, автобусного парка».

Другое дело было возбуждено против 21-летнего жителя деревни Копище. Он, по данным следователей, писал в телеграме угрозы милиционерам, чьи данные опубликовали в телеграм-каналах. Юношу отправили в СИЗО. Ему вменяют статью 364 УК (угроза применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел), арестованный полностью признал вину.