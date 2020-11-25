Генеральная прокуратура: в биологическах средах Романа Бондаренко обнаружен алкоголь

По результатам судебной химической экспертизы в биологических средах Романа Бондаренко обнаружен алкоголь, рассказал заместитель генерального прокурора Геннадий Дыско. Пост с комментарием чиновника опубликован в официальном телеграм-канале ведомства.

«Опубликованные в сети "Интернет" копии документов о результатах отсутствия этилового спирта в крови Романа Бондаренко, оформленные в условиях срочного оказания медицинской помощи, не учитывают весь спектр необходимых исследований для установления состояния пациента. В частности, каждый мог обратить внимание, что в одном из опубликованных документов отсутствует результат исследования других биологических сред на содержание этанола, в том числе мочи», — рассуждает Дыско.

Одновременно с появлением поста в телеграм-канале генпрокуратуры в эфире государственного телеканала СТВ замгенпрокурора сообщил, что журналистка TUT.by Катерина Борисевич, написавшая со слов врача-анестезиолога Артема Сорокина о том, что Бондаренко не был пьян, «на момент совершения противоправных действий не обладала статусом журналиста СМИ с вытекающими отсюда правами и обязанностями».

Дыско подчеркнул, что решением Мининформа деятельность TUT.by в качестве СМИ была приостановлена.

Позже в эфире СТВ показали Артема Сорокина, которого, как и Борисевич, обвиняют в разглашении медицинской тайны.

«За последние дни я многое для себя осознал и понял. Хочу добровольно сказать, что полностью осознаю свою вину. <…> Это моя ошибка, необдуманный шаг, что я поддался на уговоры девушки, которая представилась журналисткой и передал ей информацию из медицинской документации», — сказал врач.

В эфире СТВ также включили запись прослушки телефонных разговоров людей, представленных как вдова Романа Бондаренко и адвокатка Инесса Оленская, а также видео, на котором мать Бондаренко пыталась забрать тело сына из морга.