В Гродно на свидетеля по делу избитого таксиста, обвиненного в насилии к омоновцам, завели дело по той же статье

Игорь Лозовик, свидетель по делу гродненского таксиста, избитого омоновцами, стал подозреваемым по делу о насилии к милиционерам (статья 364 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна». Самого таксиста Алексея Лапо сейчас судят по той же статье.

Как уточняют правозащитники, Лозовик был пассажиром таксиста в вечер инцидента и его тоже избили. Дело против него возбудили еще 20 октября.

11 августа таксист вместе с друзьями приехал на парковку возле супермаркета «Алми» в Гродно. В городе отключили интернет, и заказов у таксиста почти не было. Тогда молодые люди решили проехать по городу — но когда автомобиль выезжал со стоянки, кто-то стал бить по нему сзади. Лапо смог уехать со стоянки, но вскоре машину остановили силовики. Таксиста и двух пассажиров вытащили из автомобиля. По их словам, омоновцы избили всех троих.

Позднее у Лапо диагностировали перелом челюсти, гайморовых пазух, скуловой кости, носа и ушибы. Ему потребовалась операция. По данным правозащитников, во время операции с таксиста даже не сняли наручники.