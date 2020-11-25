Журналиста издания «Медиа‑Полесье» нашли в пинском изоляторе

Журналиста издания «Медиа-Полесье» Евгений Николаевич нашли в ИВС Пинска сообщает Белорусская Ассоциация Журналистов. По сведениям издания, он отбывает административный арест.

Вчера, 24 ноября, Николаевича вызвали в отделение уголовного розыска для опроса. При этом ему не объяснили, в каком качестве и по какому делу его будут допрашивать.

В 14:30 Николаевич предупредил об этом главного редактора и пошел на беседу. После этого журналист не выходил на связь, его телефон был недоступен вчера вечером и сегодня утром.

Николаевич освещал акции протеста в Пинске. Дважды ему назначали административное наказание в виде ареста за участие в акциях, хотя он присутствовал на них как журналист.

Обновлено в 16:50. Стало известно, что журналист находится в пинском изоляторе.