Силовики задержали бывшего следователя и сооснователя bychange.me Евгения Юшкевича

Вечером 24 ноября силовики задержали бывшего следователя Следственного комитета и сооснователя проекта ByChange Евгения Юшкевича. Первым об этом сообщил активист Антон Мотолько, затем информацию подтвердили источники TUT.by.

По их данным, сейчас он находится в изоляторе временного содержания на Окрестина. Также информацию о задержании подтвердил «Медиазоне» адвокат, представляющий интересы Юшкевича, но попросивший об анонимности.

Евгений Юшкевич несколько лет проработал следователем. Затем он ушел из СК и стал разработчиком, а летом 2020 года стал одним из основателей проекта bychange.me, который собирался помогать в обучении и переподготовке силовиков, чиновников и других граждан Беларуси, лишившихся работы из-за своих взглядов.