Cуд приговорил к пяти годам колонии гомельчанина, который при задержании ударил милиционера ногой в глаз

Суд Центрального района Гомеля приговорил 30-летнего Сергея Верещагина к пяти годам колонии общего режима за насилие в отношении милиционера (статья 364 УК), пишет TUT.by.

Такое наказание для Верещагина запрашивала прокурор. Согласно приговору, обвиняемый должен вылатить тысячу рублей компенсации милиционеру.

По версии следствия, 12 августа Верещагин из окна своей квартиры бросался бутылками и кричал на милиционеров, в том числе матом. Те поднялись к нему домой — во время задержания гомельчанин ударил одного из сотрудников и попал ногой в глаз. Травма милиционера, по заключению экспертов, «не повлекла кратковременного расстройства здоровья», сообщает издание.

После задержания Верещагина доставили в Центральный РОВД. Спустя два дня к нему попала адвокат, она настояла на проверке состояния здоровья своего подзащитного. В диагнозе Сергея Верещагина значилась закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, множественные гематомы и ушибы — в том числе грудной клетки, шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника, височных областей.

Верещагин написал на действия сотрудников милиции заявление в Следственный комитет, однако сам стал обвиняемым по уголовному делу.

В суде гомельчанин не признал свою вину, а в последнем слове попросил отпустить его домой, так как он «не понимает, что происходит».