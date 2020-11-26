Минчанина, обвиняемого в поджоге хозпостройки возле дома милиционера, приговорили к пяти годам лишения свободы

Суд Московского района Минска приговорил минчанина к пяти годам лишения свободы в колонии усиленного режима по обвинению в угрозах сжечь сотрудника милиции вместе с семьей и в поджоге хозпостройки возле жилого дома милиционера, пишет госагентство «Белта» со ссылкой на пресс-службу Минского городского суда.

По данным пресс-службы, в материалах дела указано, что обвиняемый «поддался на призывы к совершению насилия в отношении сотрудников милиции и их семей, размещенные в Telegram-каналах после завершения в стране избирательной кампании». После он решил «Применить насилие в отношении своего соседа — сотрудника ОВД и членов его семьи».

Как сообщили в пресс-службе суда, 14 августа обвиняемый «позвонил подполковнику милиции и начал угрожать насилием и повреждением имущества», при этом он «руководствовался мотивом вражды в отношении работников правоохранительных органов».

По сообщению пресс-службы, поздним вечером он проник во двор и поджег хозяйственную постройку, расположенную рядом с жилым домом милиционера. Через некоторое время возгорание случайно обнаружил сын потерпевшего. Это позволило своевременно вызвать сотрудников МЧС и избежать жертв. Очаг возгорания был локализован.

Ранее обвиняемый возместил сумму, потраченную на вызов МЧС — 270 рублей, писала Генпрокуратура. На его имущество стоимостью 1 100 рублей наложен арест.