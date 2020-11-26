МЧС запретило вывешивать на фасадах и крышах зданий «изделия из горючего текстиля»

На фасадах, крышах, наружных поверхностях выступающих частей зданий теперь нельзя размещать «изделия из горючего текстиля». Такие изменения внесло МЧС в Правила пожарной безопасности для жилых домов, строений и сооружений.

Согласно новому пункту Правил, не допускается «размещать на фасадах, крышах и (или) наружных поверхностях выступающих частей зданий (терраса, крыльцо, ступени и другие) изделия из горючего текстиля, не предусмотренные проектной документацией, за исключением случаев, установленных законодательством».

За нарушение законодательства о пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность по статье 23.56 КоАП. Санкция статьи — предупреждение или штраф до 30 базовых величин, а для юридического лица — до 200 базовых.