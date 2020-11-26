Милиционер при задержании выстрелил в ногу минчанину, который угрожал ему и таксисту ножом

В Минске задержан 55-летний местный житель, который угрожал ножом таксисту, отобрал у него телефон и пачку сигарет, а позже напал на милиционера, сообщает пресс-служба МВД.

Инцидент произошел около четырех ночи 26 ноября. В милицию обратился таксист, который сообщил, что около дома №8 по улице Малинина ему угрожал ножом незнакомец. Он отобрал у таксиста телефон, пачку сигарет и скрылся.

Прибывшие на место милиционеры и потерпевший таксист встретились возле круглосуточного магазина, куда зашел преполагаемый нападавший. На выходе из магазина его остановили милиционеры. В ответ минчанин ударил одного из сотрудников предметом, похожим на нож, и пытался скрыться, пишет пресс-служба ведомства.

«На неоднократные требования бросить нож нападавший не реагировал и угрожал расправой. В итоге после неоднократных предупреждений милиционер выстрелил из автомата в воздух, а затем и в ногу нападавшего. Мужчину госпитализировали», — говорится в релизе.