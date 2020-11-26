Родственники Романа Бондаренко подали заявление с требованием возбудить уголовное дело из‑за прослушивания их телефонов

Родственники Романа Бондаренко подали заявление с требованием возбудить уголовное дело из-за прослушивания их телефонных разговоров. Об этом они рассказали «Еврорадио».

По мнению родственников, прослушивание их разговоров и публикация записей с ними нарушают статью 28 Конституции, статью 18 Закона «Об информации, информатизации и обороне информации» и статью 9 Конвенции СНГ о правах и основных свободах человека.

Блогер Антон Мотолько опубликовал в своем телеграм-канале фотографию заявления родственников Бондаренко. Двоюродная сестра Бондаренко Ольга Кучеренко подтвердила «Медиазоне» подлинность документа.

Исходя из его текста, родственники Бондаренко направили заявление в Центральное РУВД с просьбой возбудить уголовное дело по статьям 179 и 203 УК, привлечь ведущего телеканала СТВ Григория Азаренка и иных неизвестных лиц к ответственности, а также установить, с чьего разрешения велась негласная запись личных переговоров.

Позже вечером РУВД Центрального района Минска начало проверку по заявлению родственников Романа Бондаренко о прослушке их телефонов и публикации разговоров в СМИ, пишут Naviny.by со ссылкой на рассказ официальной представительницы ГУВД Мингорисполкома Натальи Ганусевич для БелаПАН.

Ранее государственный телеканал СТВ опубликовал «расследование» о Романе Бондаренко, в котором использовались записи, представленные как переговоры вдовы Романа Бондаренко и адвокатки Инессы Оленская.

Роман Бондаренко — 31-летний минчанин, которого неизвестные избили во дворе на «Площади Перемен», после чего увезли на микроавтобусе. 12 ноября он поступил в больницу с отеком мозга и в тот же день умер.

Обновлено в 20:04. Добавлена информация Naviny.by