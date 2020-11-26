За оскорбление командира ОМОНа суд приговорил студента к полутора годам ограничения свободы

Суд Фрунзенского района Минска приговорил 19-летнего студента к полутора годам ограничения свободы с направлением в ИУ открытого типа, пишет TUT.by.

Судья Андрей Млечко признал студента виновным в оскорблении командира минского ОМОНа Дмитрия Балабы (статья 369 УК). Студент должен выплатить Балабе тысячу рублей за причиненный ущерб.

19-летнего студента обвиняют в том, что он написал на стенде подъезда по улице Скрипникова в Минске оскорбительные надписи, «содержащие негативную оценку» Дмитрия Балабы.

Вечером 26 сентября сотрудники Фрунзенского РУВД Минска задержали троих студентов, их подозревали в «нанесении ряда оскорбительных надписей на объявлениях, расклеенных возле подъезда дома, где проживает командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба». Вскоре против одного из них возбудили уголовное дело об оскорблении представителя власти.

На видео, опубликованном МВД, студентов после задержания «опрашивал» сам Балаба.

«Добрый вечер, дорогие "змагары". Так что вам так интересно в моей личности, объясните мне. И кто сказал, и кто посмел обвинить меня в том, что я убийца? Мне просто очень интересно — а вы суд уже в Республике Беларусь? Вы принимаете решения?» — спрашивал командир.