Против бывшего следователя и сооснователя ByChange Евгения Юшкевича возбудили уголовное дело, пишет Антон Мотолько со ссылкой на адвоката Юшкевича Марию Колесову-Гудилину.

По словам адвоката, Юшкевич «цел и передает привет».

«На часах 21.40, я вышла из ИВС. Женя Юшкевич цел и всем передает привет. Не пишите мне за комментом, я на подписке», — написала она в твиттере.

Вечером 24 ноября Юшкевича задержали силовики. Сейчас он находится в ИВС на Окрестина.

Евгений Юшкевич несколько лет проработал следователем. Затем он ушел из СК и стал разработчиком, а летом 2020 года стал одним из основателей проекта ByChange, который собирался помогать в обучении и переподготовке силовиков, чиновников и других граждан Беларуси, лишившихся работы из-за своих взглядов.