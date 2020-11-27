Журналистку TUT.by Катерину Борисевич перевели в СИЗО №1

Журналистку TUT.by Катерину Борисевич перевели из СИЗО КГБ в следственный изолятор №1 на Володарского, сообщает издание.

По информации TUT.by, Борисевич пишут много писем, но они ей почти не доходят. В своих письмах журналистка пишет, что старается держаться. Недавно Катерина Борисевич получала от родных передачу с одеждой и продуктами.

Журналистку Катерину Борисевич задержали 19 ноября, она находится в следственном изоляторе восьмые сутки. Борисевич проходит подозреваемой по делу о разглашении медицинской тайны, повлекшем тяжкие последствия (часть 3 статьи 178 УК), вместе с врачом больницы скорой медпомощи Артемом Сорокиным. Врач сообщил журналистке, что 31-летний минчанин Роман Бондаренко не был пьян, а Борисевич написала заметку с его слов, подтверждавшихся медицинскими документами.