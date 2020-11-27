Задержан минчанин, который ударил пассажира автобуса из‑за куртки цвета государственного флага

В Минске задержан 33-летний мужчина, который 25 ноября оскорбил и ударил ногами пассажира автобуса за то, что тот был в куртке цвета государственного флага, сообщает МВД.



Против задержанного минчанина возбуждено уголовное дело о хулиганстве (часть 1 статьи 339 УК).

Инцидент произошел 25 ноября в Минске в автобусе №69. 49-летнего мужчину, одетого в куртку Национального олимпийского комитета цвета красно-зеленого флага с государственным гербом, начал оскорблять другой пассажир. Потом он повис на поручнях и несколько раз ударил мужчину ногами. Потасовка продолжилась на остановке — ее увидел прохожий, оказавшийся офицером внутренних войск. Он задержал 33-летнего минчанина и передал его прибывшему наряду милиции. На видео, опубликованном СК, задержанный сказал, что ему не понравился цвет куртки пассажира.